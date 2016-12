VR i AR w biznesie

VR (virtual reality – wirtualna rzeczywistość) to coś więcej niż rozrywka i gry. Firmy mogą wykorzystywać technologie VR do realizacji wielu celów biznesowych, w tym do zwiększania sprzedaży i poprawy efektywności zespołów. Przykładowo VR pozwala tworzyć nowe „powierzchnie”, w których użytkownicy mogą się spotykać, aby ze sobą rozmawiać i współpracować.

Najciekawszym dotąd projektem tego typu jest Sansar, opracowywany przez twórców platformy Second Life, która 13 lat temu podbiła świat m.in. dlatego, że internauci mieli swoje „awatary” w wirtualnym świecie i mogli zarabiać prawdziwe pieniądze, sprzedając nieruchomości czy świadcząc usługi doradcze. W Sansar również będziemy mogli przemieszczać się po wielkich powierzchniach, ale też bez trudu wynajmiemy biuro lub inną przestrzeń, by np. przeprowadzić wideokonferencje. Obecnie trwają prace nad wypełnianiem świata Sansar wirtualnymi przedmiotami i obiektami, niemniej już w 2017 r. mamy zyskać możliwość uczestniczenia w projekcie. Do tego czasu sprzęt do VR również powinien nieco potanieć, ponieważ obecnie do Sansar niezbędny jest wydajny komputer (ok. 4,5 tys. zł) oraz gogle wyższej jakości, takie jak OculusRift (ok. 3 tys. zł).

162 mld USD Tyle ma być warta branża VR i AR do 2020 r. Popularyzacja nowych technologii ma być możliwa za sprawą coraz większej ilości treści (filmy, gry, aplikacje) i taniejącym urządzeniom. Źródło: IDC.

Oprócz nowych narzędzi umożliwiających współpracę i spotkania, co docenią szczególnie firmy, które działają w różnych regionach i zatrudniają pracowników zdalnych, VR świetnie sprawdza się w marketingu i storytellingu. Niektóre firmy wykorzystują np. możliwość rejestrowania 360-stopniowych filmów. Osoba, która ogląda taki film, może ruszać głową dookoła i widzieć dane miejsce z każdej strony – potrzebne są do tego tanie gogle VR współpracujące z telefonami, natomiast filmy zamieścimy nawet na YouTube, który obsługuje już wideo 360. Dla przykładu, na targach firmy, które nie mogą wynająć dużych stanowisk, są w stanie tworzyć treści wideo VR w systemie 360 stopni i pozwalać uczestnikom „zobaczyć” o wiele więcej produktów czy rozwiązań, wymagających większych powierzchni. Firma GoPro bardzo dobrze wykorzystuje 360-stopniowe wideo, tworząc materiały rejestrujące np. skoki ze spadochronem czy widoki z wejścia na najwyższe szczyty górskie, aby pokazywać, jakich doświadczeń można się spodziewać i dlaczego warto je sfilmować na pamiątkę.