10 niesamowitych projektów stworzonych drukarką 3D

Samojeżdzące auta



Dubaj stara się zwiększyć liczbę poruszających się po drogach miasta samojeżdzących aut drukowanych w technologii 3D. Państwo podejmuje wysiłki, by 25 procent pojazdów oraz 25 procent wszystkich budynków było wydrukowanych w 3D. Firma DigiRobotics z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich chce wykorzystać do tego WiGo.



Samochód został wydrukowany w Dubaju przy użyciu sześcioosiowej drukarki 3D o dużej skali (DG3), które DigiRobotics również lokalnie produkuje. Podwozie WiGo jest metalowe. Zostało wyposażone w elektryczny silnik, jednak do naładowania można wykorzystać równie dobrze panele solarne (będzie to rozwiązanie bardziej przyjazne dla środowiska).



Pojazd, zaprezentowany na GITEX w Dubaju na początku 2016 r., jest wyposażony w dwie pary foteli, duży ekran i cztery iPady, które służą zarówno do nawigacji, jak i rozrywki.



WiGo wykorzystuje ultradźwiękowe czujniki o wąskim i szerokim zasięgu oraz system śledzenia GPS, który pozwala unikać ewentualnych przeszkód na drodze, a także zmieniać w trakcie jazdy trasę.



„WiGo korzysta z 360-stopniowego czujnika LIDAR od Velodyne, by określić lokalizację w czasie rzeczywistym, a także z radaru i lidaru z kamerami wizyjnymi, co zapewnia 360-stopniowy obraz. Możemy mieć pewność, że unikniemy na drodze wszelkich przeszkód, niezależnie od pogody”, powiedział Rafiq Swash, dyrektor techniczny w DigiRobotics Technologies. „WiGo posiada ponadto wbudowany silnik wizualny, który wykrywa zarówno przeróżne obiekty, jak i osoby, co z pewnością pomoże przy podejmowaniu strategicznych decyzji na drodze.”



Zaprezentowany pojazd to na razie model demonstracyjny.